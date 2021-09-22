Укрзализныця осталась без Сергея Лещенко и председателя наблюдательного совета

Сергей Лещенко / УНИАН

Кабинет министров Украины не продлил контракты с председателем наблюдательного совета Укрзализныци Шевки Аджунером и членами Сергеем Лещенко, Андреасом Матье и Олегом Журавлевым.

Как сообщается на сайте Укрзализныци, согласно документу, 21 сентября прекращены полномочия председателя наблюдательного совета Аджунера, а также членов наблюдательного совета Матье, Лещенко и Журавлева.

"Решение о прекращении их полномочий принял Кабмин на основании своего распоряжения в июне 2021 года, согласно которому полномочия перечисленных членов наблюдательного совета продлили на срок не более трех месяцев со дня вступления в силу распоряжения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Аджунер исполнял обязанности председателя наблюдательного совета с июня 2018 года.

Лещенко был членом наблюдательного совета с декабря 2019 года, Матье – с июня 2018 года. Журавлев – с декабря 2019 года.

Реклама

Вместо Аджунера, Лещенко, Матье и Журавлева, полномочия которых прекращены, Кабмин пока никого не назначил.

Читайте такжеСергей Лещенко устроил разборки в эфире телеканала: "наехал" на ведущую

Как ранее писали, компания Укрзализныця влипла в новый скандал. На сей раз в поезде сообщением Одесса-Мариуполь выпало окно.

Как сообщал Главред, ранее Укрзализныця угодила в новый скандал из-за потопа прямо в вагоне. Во время движения поезда Укрзализныци №26 сообщением Рахов – Одесса в одном из плацкартных вагонов произошел прорыв трубы, в результате чего салон оказался залит водой.