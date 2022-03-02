УЗ изменила маршрут следования поезда со Львова в Ужгород

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В Укрзализныце сообщили об изменениях маршрута регионального поезда сообщением Львов – Ужгород.

Начиная с 2 марта этого года, изменен маршрут регионального поезда №829\830 сообщением Львов – Ужгород, который теперь курсирует через Чоп с остановкой на этой станции.

Ранее мы писали, что после того, как здание облгосдаминистрации в Харькове было разрушено, жители Харькова вышли на площадь Свободы и обратились к россиянам.

Также Главред сообщал, что в Херсоне российские оккупанты обстреляли жилые квартиры Херсона.