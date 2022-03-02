УЗ изменила маршрут следования поезда со Львова в Ужгород

В Укрзализныце сообщили об изменениях маршрута регионального поезда сообщением Львов – Ужгород.
В Укрзализныце сообщили об изменениях маршрута регионального поезда сообщением Львов – Ужгород.
Начиная с 2 марта этого года, изменен маршрут регионального поезда №829\830 сообщением Львов – Ужгород, который теперь курсирует через Чоп с остановкой на этой станции.
Ранее мы писали, что после того, как здание облгосдаминистрации в Харькове было разрушено, жители Харькова вышли на площадь Свободы и обратились к россиянам.
Также Главред сообщал, что в Херсоне российские оккупанты обстреляли жилые квартиры Херсона.
Автор: Катя Трохименко