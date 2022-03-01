Обстрел Херсона: снаряды ударили в два жилых дома

Во вторник, 1 марта, российские войска обстреляли жилые квартиры Херсона.

Как сообщила пресс-служба ГСЧС, снаряды попали в две девятиэтажки. Разрушены квартиры на втором и третьем этажах.

В одном из домов возник пожар. По предварительной информации, пострадали четыре человека.

"Пожар ликвидирован, наблюдается утечка газа", - говорится в сообщении.

Пострадали по меньшей мере четыре человека.

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Напомним, в Херсоне оккупанты РФ уже берут в плен простых прохожих. Захватчики были замечены в одном из микрорайонов города.

Также утром 1 марта Херсон оказался фактически в осаде оккупантов. Захватчики окружили город со всех сторон, а в окрестностях было много вражеской техники.

Однако мэр Херсона Игорь Колыхаев заверил, что город будет стоять до последнего и будет украинским.