"Остановитесь, пока не поздно": жители Харькова обратились к россиянам

Спасатели разбирают завалы Харьковской ОГА / ГСЧС Украины

​​После того, как здание облгосдаминистрации в Харькове было разрушено, жители Харькова вышли на площадь Свободы, где оно расположено, и обратились к россиянам.

"Посмотрите, что вы сделали. Тут люди праздновали. Остановитесь, пока не поздно. Уходите. Душите эту тварь е*учую", - заявили харьковчане, не сдерживая эмоций.

Напомним, что 1 марта вражеская ракета попала в правое крыло облгосадминистрации, вследствие чего правая половина здания разрушена.

В ГСЧС Украины отметили, что оккупанты обстреляли центральную часть Харькова.

"Безумные "освободители" уже не скрывают, что их авиаудары осуществляются именно по гражданскому населению. Пока враг цинично и демонстративно поливает ракетами центральную часть Харькова – центр первой столицы нашей многострадальной Украины", – написали в ГСЧС.

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Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрел Харькова. По словам главы государства, после такого Россия – государство-террорист.

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