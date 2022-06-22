"В батальонах по пару десятков человек": Гиркин жалуется на дезертирство в армии РФ и "ЛДНР"

Гиркин жалуется на дезертирство в армии РФ и "ЛДНР" / скриншот

Бывший главарь террористов "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что армии РФ и "ЛДНР" не могут пополнить свежими кадрами.

По его словам, оккупационны войска истощены и пытаются дезертировать или отказаться от службы.

"У нас фактически отсутствуют стратегические резервы для пополнения войск. Не секрет, что такие резервы сейчас формируются, но только за счет тех частей, которые в течении 2-4 месяцев непрерывно участвуют в боевых действиях", - заявил Гиркин.

Также он отметил, что дезертирство и отказ от службы в армии РФ далеко не редкость, а обыденность.

Читайте такжеЭто последний шанс: всеобщая мобилизация в РФ будет означать, что Путин в панике - эксперт"Пока у нас не будет введено военное положение и законы, которые заставят воевать тех, кто давал военную присягу, у нас будет дезертирство. У нас появляются батальоны, в которых только пару десятков человек", - констатирует Гиркин.

Ранее сообщалось, что в России в скором времени может начаться массовая мобилизация населения для войны в Украине. Это произойдет, когда власть завербует людей в более бедных регионах.

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