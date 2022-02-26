В Киеве за сутки уничтожили 60 диверсантов - МВД

Бойцы территориальной обороны / Facebook/TerritorialDefenseOfKyiv

В течении суток в Киеве были уничтожены около 60 российских диверсантов, сообщил советник главы Министерства внутренних дел Виктор Андрусив.

Как написал он в Facebook, при этом были задержаны несколько десятков пособников оккупантов.

"В Киеве сегодня было убито около 60 диверсантов. Задержаны десятки любителей поставить метку", - отметил Андрусив.

В столице в полночь 26 февраля начались бои. В Сети появились кадры стрельбы в нескольких районах Киева.

На одном из них было видно, как украинские защитники сражаются с оккупантами.

Стрелковой бой начался прямо в жилом массиве на Троещине в 00:25. Позже появилось видео с боевиками.