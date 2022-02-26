В Киеве за сутки уничтожили 60 диверсантов - МВД

В столице были задержаны несколько десятков пособников оккупантов.
В течении суток в Киеве были уничтожены около 60 российских диверсантов, сообщил советник главы Министерства внутренних дел Виктор Андрусив.
Как написал он в Facebook, при этом были задержаны несколько десятков пособников оккупантов.
"В Киеве сегодня было убито около 60 диверсантов. Задержаны десятки любителей поставить метку", - отметил Андрусив.
В столице в полночь 26 февраля начались бои. В Сети появились кадры стрельбы в нескольких районах Киева.
На одном из них было видно, как украинские защитники сражаются с оккупантами.
Стрелковой бой начался прямо в жилом массиве на Троещине в 00:25. Позже появилось видео с боевиками.
Автор: Алексей Тесля