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В Одессе активистка Femen обнажилась перед консульством Польши

29 октября 2020, 22:56

Девушка выразила протест против запрета абортов в этой стране.

Активистка Femen полностью обнажилась перед польским консульством / Фото: Думская

В Одессе активистка движения Femen 29 октября полностью обнажилась возле здания Генерального консульства Польши.

Как сообщается на сайте движения, неординарным поступком девушка выразила протест против запрета абортов в этой стране.

На обнаженном теле активистка написала различные лозунги. На груди она нарисовала красную молнию – это символ женского протестного движения в Польше.

"Мое тело – мое дело. Сестры к оружию", - выкрикивала девушка, когда сбрасывала одежду.

Во время своего перформанса она перебросила через забор консульства две вешалки в цветах национального флага Польши.

На фото можно увидеть, что свидетелем акции активистки стала девочка, которую происходящее испугало. Представительницу Femen задержали сотрудники Национальной гвардии.

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/ Фото: femen.org
/ Фото: femen.org
/ Фото: femen.org

  • Как ранее сообщал Главред, на прошлой неделе Конституционный суд Польши запретил женщинам проводить аборты, признав их право на прерывание беременности неконституционным даже в случае явных признаков дефекта или неизлечимой болезни, которая угрожает жизни плода или матери.

  • Отметим, что около участка, где голосовал Зеленский, акцию устроила Фемен. Одна из активисток задрала юбку перед президентом. На изнанке юбки было написано Zexist. Девушка была без нижнего белья.

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