В Одессе активистка Femen обнажилась перед консульством Польши

Активистка Femen полностью обнажилась перед польским консульством / Фото: Думская

В Одессе активистка движения Femen 29 октября полностью обнажилась возле здания Генерального консульства Польши.

Как сообщается на сайте движения, неординарным поступком девушка выразила протест против запрета абортов в этой стране.

На обнаженном теле активистка написала различные лозунги. На груди она нарисовала красную молнию – это символ женского протестного движения в Польше.

"Мое тело – мое дело. Сестры к оружию", - выкрикивала девушка, когда сбрасывала одежду.

Во время своего перформанса она перебросила через забор консульства две вешалки в цветах национального флага Польши.

На фото можно увидеть, что свидетелем акции активистки стала девочка, которую происходящее испугало. Представительницу Femen задержали сотрудники Национальной гвардии.

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/ Фото: femen.org

/ Фото: femen.org

/ Фото: femen.org