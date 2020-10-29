В Одессе активистка Femen обнажилась перед консульством Польши

Девушка выразила протест против запрета абортов в этой стране.
В Одессе активистка движения Femen 29 октября полностью обнажилась возле здания Генерального консульства Польши.
Как сообщается на сайте движения, неординарным поступком девушка выразила протест против запрета абортов в этой стране.
На обнаженном теле активистка написала различные лозунги. На груди она нарисовала красную молнию – это символ женского протестного движения в Польше.
"Мое тело – мое дело. Сестры к оружию", - выкрикивала девушка, когда сбрасывала одежду.
Во время своего перформанса она перебросила через забор консульства две вешалки в цветах национального флага Польши.
На фото можно увидеть, что свидетелем акции активистки стала девочка, которую происходящее испугало. Представительницу Femen задержали сотрудники Национальной гвардии.
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Как ранее сообщал Главред, на прошлой неделе Конституционный суд Польши запретил женщинам проводить аборты, признав их право на прерывание беременности неконституционным даже в случае явных признаков дефекта или неизлечимой болезни, которая угрожает жизни плода или матери.
Отметим, что около участка, где голосовал Зеленский, акцию устроила Фемен. Одна из активисток задрала юбку перед президентом. На изнанке юбки было написано Zexist. Девушка была без нижнего белья.