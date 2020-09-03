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В Одессе суд наложил арест на затонувший танкер Delfi

3 сентября 2020, 20:42

История с потерпевшим крушение у одесских берегов танкером Delfi получила продолжение.

Танкер
Танкер / Думская

Хозяйственный суд Одесской области наложил арест на затонувший в Одессе возле пляжа "Дельфин" танкер Delfi.

Об этом сообщается в Едином реестре судебных решений.

Тем самым суд частично удовлетворил иск Администрации морских портов Украины.

"Удовлетворить заявление ООО "АМПУ" в лице ОФ ГП "АМПУ" (Администрация Одесского морского порта) от 31.08.2020 года об обеспечении иска. Наложить арест на имущество компании-судовладельца Mister Drake PC. Судно Delfi с правом его перемещения и удаления Государственным предприятием "Администрация морских портов Украины" в лице Одесского филиала или другими лицами по поручению последнего", − говорится в постановлении за подписью судьи Ирины Малярчук.

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Напомним, танкер Delfi в результате крушения затонул возле одного из одесских пляжей еще в ноябре прошлого года. С тех пор судно постоянно обещают убрать, однако до сих пор этого никто не сделал. Владелец танкера намеревался ликвидировать судно еще с начала июня и должен был выполнить работу до 20 июля.

Подрядчики заявляют, что судно поднять крайне непросто.

В АМПУ утверждают, что подрядчик, с которым работает судовладелец, не может поднять Делфи, поэтому администрация потребовала у владельца танкера передать им право на подъем Delfi за счет судовладельца. Однако в конце августа 2020 года судно удалось поставить на киль.

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