В полиции пошли на жесткие меры из-за гранат у дверей родственников Шабунина

В полиции отреагировали на сообщения о гранатах у дверей тещи Виталия Шабунина / УНИАН

Руководителю Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину будут предложены меры безопасности в связи с обнаружением гранат под дверью квартир, где проживают его мать и теща.

Как сообщается на сайте Национальной полиции Украины, в случае согласия их будут обеспечивать полицейские Киева.

В полиции отметили, что события зафиксированы вечером 30 декабря в Ровно и утром 31 декабря в Киеве. Досудебное расследование следователи полиции Ровно проводят по фактам угроз убийством и хулиганства, совершенного с применением оружия. Правовая квалификация события в Киеве будет предоставлена после проведения осмотра.

"31 декабря, около 11 часов в полицию поступило сообщение о том, что в Святошинском районе города Киева в многоэтажном жилом доме на третьем этаже у входной двери квартиры, которая сдается в аренду, обнаружены две скрепленные скотчем гранаты Ф-1. Владелицей квартиры является мать жены Виталия Шабунина… Проводится тщательный осмотр места происшествия, полицейские устанавливают возможных свидетелей и просматривают камеры видеонаблюдения, которые могли зафиксировать лиц, причастных к совершению этого преступления", - сообщили в Нацполиции.

Читайте такжеПожар в доме Шабунина: стали известны результаты экпертизы

Ранее сообщалось о том, что в Ровно начато уголовное производство по факту выявления у дверей квартиры матери руководителя Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина взрывного устройства.

Позднее в прокуратуре отметили, что в корпусах гранат, обнаруженных в Ровно у двери квартиры матери главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина, взрывчатки не обнаружено.

Виталий Шабунин новости: