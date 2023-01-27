В РФ закатили истерику из-за поставок западных танков Украине: в ОП резко ответили

Михаил Подоляк напомнил о том, что РФ вторглась в Украину и убивает мирных жителей.

Михаил Подоляк прокомментировал поставки западных танков Украине / Коллаж фото Википедия, ОПУ

Решение о поставках западных танков Украине поможет обороне Украины от агрессии РФ, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Таким образом он прокомментировал в Twitter истерику спикера МИД РФ насчет передачи Украине тяжелой бронетехнике странами-союзницами.

Представитель ОП напомнил о том, что РФ вторглась в Украину и убивает мирных жителей.

"Как бы четко объяснить российскому МИД и другим госучреждениям, что РФ является безусловным инициатором войны на чужой суверенной территории и целью войны против Украины является массовое убийство ее граждан. Поэтому нет никакого "расширения конфликта со стороны НАТО", а есть оборона Украины своего права на жизнь", - отметил Подоляк.

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Ранее Захарова озвучила кремлевские штампы о том, что НАТО якобы расширяет конфликт в Украине.

"Хотели бы еще раз напомнить, что любое западное вооружение, попадающее в Украину, становится законной целью для российских вооруженных сил. Это так, на всякий случай, чтобы потом не было вопросов... Они (поставки танков, - ред. ) выводят страны Запада на новый уровень противостояния с нашей страной и нашим народом", - выдала новые бредни Захарова.

Напомним, ранее в Москве нервно отреагировал на информацию о поставках Украине западных танков для противодействия агрессии РФ.

Новые поставки бронетехники ВСУ "затянут" войну, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Великобритания, другие европейские страны - Польша и т. д., которые сейчас говорят о своих намерениях устроить новый виток по поставкам нового, более совершенного технологически военного оборудования для Украины, - не способны изменить ситуацию на месте. Они должны это понять. Они способны затянуть всю ситуацию, доставить больше бед государству Украина", - сказал он.

Ранее сообщалось о том, что Украина может получить от Соединенных Штатов Америки 10 танков Abrams. С такой инициативой выступил президент США Джо Байден.

На такой шаг он может пойти с целью разблокировать поставки танков Украине из других стран.

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