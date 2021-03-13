В Ровенской области подростки на авто влетели в дерево

В Ровенской области подросток за рулем авто совершил смертельное ДТП / facebook.com

Трагедия случилась в Ровенской области. Между селами Антоновка и Нетреба Варашского района 12 марта произошло смертельное ДТП с участием несовершеннолетних. Водитель разбился насмерть, его пассажиры оказались в реанимации.

Как сообщает пресс-служба Ровенской области, сообщение о происшествии поступило в полицию 12 марта в 21:30. Следственно-оперативная группа установила, что 16-летний водитель автомобиля Audi А6, житель села Большие Цепцевичи, не выбрал безопасной скорости движения, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, где врезался в дерево.

В результате аварии несовершеннолетний водитель погиб на месте. У пострадавших 14-летней девушки и 16-летнего парня диагностировали политравму, а у 15-летней - открытую черепно-мозговую травму, перелом ноги, травматическую ампутацию пальца руки. Все трое - жители Малых и Больших Цепцевичов, ученики местных школ, находятся в реанимации.

"Транспортное средство принадлежит родственнику погибшего несовершеннолетнего. Предварительно известно, что подростки решили покататься. В рамках уголовного производства устанавливаются все обстоятельства ДТП", - говорится в сообщении.

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