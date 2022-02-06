В Украине покупателей недвижимости при регистрации прав ждет налоговая проверка

Совместный приказ Минюста и Минфина вступил в силу 5 февраля текущего года.
При покупке недвижимости и регистрации прав на имущество в Украине будут проверять информацию о покупателях. Проверками будет заниматься Государственная налоговая служба (ГНС).
Об этом говорится в соответствующем совместном приказе Минюста и Минфина от 31 января 2022 года №280/5/41, который вступил в силу 5 февраля 2022 года, пишет "Дебет-Кредит".
Речь идет о проверке соответствия данных физических лиц информации в Государственном реестре физлиц-налогоплательщиков.
Кроме того, проверяющие будут сверяться с Государственным реестром вещных прав на недвижимое имущество.
Запросы на проверку в ГНС будут подавать нотариусы и государственные регистраторы при приеме заявления для проведения регистрационных действий.
Для проверки понадобятся: фамилия, имя, отчество и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.
Отмечается, что в ответе ГНС Украины на запрос будет содержаться "результат его обработки". Ведением электронных журналов запросов и ответов будут заниматься госпредприятие "Национальные информационные системы" и Государственная налоговая служба.
Напомним, январь в 2022 году традиционно стал одним из самых спокойных месяцев на рынке недвижимости. Хотя в столичное жилье украинцы в начале 2022-го вложили на 25%больше денег, чем в 2021-м.
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