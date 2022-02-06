В Украине покупателей недвижимости при регистрации прав ждет налоговая проверка

При покупке недвижимости придется пройти налоговую проверку / imagestun.com

При покупке недвижимости и регистрации прав на имущество в Украине будут проверять информацию о покупателях. Проверками будет заниматься Государственная налоговая служба (ГНС).

Об этом говорится в соответствующем совместном приказе Минюста и Минфина от 31 января 2022 года №280/5/41, который вступил в силу 5 февраля 2022 года, пишет "Дебет-Кредит".

Речь идет о проверке соответствия данных физических лиц информации в Государственном реестре физлиц-налогоплательщиков.

Кроме того, проверяющие будут сверяться с Государственным реестром вещных прав на недвижимое имущество.

Запросы на проверку в ГНС будут подавать нотариусы и государственные регистраторы при приеме заявления для проведения регистрационных действий.

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Для проверки понадобятся: фамилия, имя, отчество и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.

Отмечается, что в ответе ГНС Украины на запрос будет содержаться "результат его обработки". Ведением электронных журналов запросов и ответов будут заниматься госпредприятие "Национальные информационные системы" и Государственная налоговая служба.

Напомним, январь в 2022 году традиционно стал одним из самых спокойных месяцев на рынке недвижимости. Хотя в столичное жилье украинцы в начале 2022-го вложили на 25%больше денег, чем в 2021-м.

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