В "Укрзализныце" упростили покупку билетов на региональные поезда

Укрзализныця изменила правила покупки билетов на электрички / УНИАН

Государственный перевозчик "Укрзализныця" значительно упростил путешествия для украинцев. Отныне пассажирам не нужно обменивать в кассах бланки заказа на проездные документы.

Как отмечается в пресс-релизе, ранее покупая билеты на региональные поезда, пассажиры получали на почту бланк заказа, который нужно было обменять в кассе на проездной документ. С самими бланками в поезда не пускали.

Также в "Укрзализныце" напомнили, что удобнее всего покупать билеты на поезда через официальный чат-бот перевозчика в мессенджерах:

в Viber

и Telegram

Также в боте можно узнать расписание поездов, посмотреть онлайн-табло отправлений и прибытий местного вокзала и задать вопрос.

Будут ли повышать цены на билеты на поезда в 2022 году

В "Укрзализныце" в настоящее время не планирует повышать тарифы на пассажирские перевозки. В компании признают, что невозможно компенсировать затраты на пассажирские перевозки только за счет тарифа.

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Напомним, что с 29 апреля компания начала анонсированную ранее плановую индексацию тарифов на перевозку пассажиров во внутреннем сообщении на 2% ежемесячно. Данное решение не перекроет все расходы на перевозку, но позволит "Укрзализныце" инвестировать в сервис

Ранее Главред уже писал, что "Укрзализныця" попала в громкий скандал из-за пьяного сотрудника, который закрыл шлагбаумом пути и уснул. В результате образовалась огромная пробка, а недовольным водителям пришлось будить железнодорожника.

Пользователи обратился к руководству железнодорожной компании с просьбой принять меры, ведь в следующий раз "властелин шлагбаума" может его не закрыть во время приближения поезда. В свою очередь в "Укрзализныце" заверили, что занимаются данной ситуацией.