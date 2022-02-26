В Василькове идут ожесточенные бои – ВСУ

Военные / Reuters

В городе Васильков Киевской области войска ВСУ продолжают отбивать атаку российских оккупантов.

Об этом сообщают Сухопутные войска ВС Украины на своей странице в Facebook.

"Сейчас продолжаются тяжелые бои в городе Васильков Киевской области, где оккупанты пытаются высадить десант с воздуха! Слава украинским военным! Слава воздушным силам!", - отмечается в сообщении.

Мэр Василькова Наталья Баласинович подтвердила, что российский десант, несмотря на сбитый Ил-76, высадился в городе.

"Сейчас на улице Декабристов действительно очень горячо. Это центральная улица нашего города. Постоянно идут обстрелы ракетами. Высадилось во всей общине на полях много десанта, который сейчас ведет упорные бои с бойцами нашей 40-й бригады", - отметила Баласинович.

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Отмечается, что среди украинских военных есть пораненные и погибшие.

Также мы писали, что российские военные переоделись в форму полиции Украины и расстреляли бойцов на КПП возле Василькова.

Ранее Главред сообщал, что в небе над Киевской областью уничтожен еще один военно-транспортный самолет РФ с десантом Ил-76. Кроме того, в Киеве продолжаются ожесточенные бои защитников Украины с российскими оккупантами.

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