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"Вирус-вымогатель": в Microsoft раскрыли детали расследования хакерских атак на госсайты Украины

16 января 2022, 13:12

Специалисты Microsoft зафиксировали признаки кибератак в десятках систем.

кибератаки, хакеры, хакерские атаки
В Microsoft раскрыли детали расследования хакерских атак на госсайты Украины / ua.depositphotos.com

Корпорация Microsoft обнаружила вредоносное программное обеспечение на нескольких украинских сайтах, принадлежащих государственным учреждениям и организациям.

В сообщении Центра анализа угроз Microsoft Threat Intelligence Center (MSTIC) говорится, что ПО "выглядит как вирус-вымогатель, но без механизма взыскания выкупа", и используется, чтобы нарушить работу атакованных систем, а не для требования выплат.

Такие вирусы могут активироваться в последствии, когда их приведут в действие хакеры.

Специалисты Microsoft зафиксировали признаки кибератак в десятках систем, которые охватывают несколько базирующихся в Украине государственных, некоммерческих и информационно-технологических организаций. Жертвами вредоносных программ стали также сайты, связанные с критическими ответвлениями властей, в том числе с медицинской службой.

Количество атакованных сайтов может возрасти, поскольку расследование продолжается.

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По данным Microsoft, впервые признаки кибератак появились 13 января.

Напомним, в Украине в ночь с 13 на 14 января ряд сайтов госструктур Украины пострадал от атаки хакеров. Не работали такие сайты: МИД, ГосЧС, Минобразования, Минспорта, Минэнерго, Минагрополитики, Минветеранов, Кабмина, Минохраны окружающей среды, Государственная казначейская служба и портал Дия. На сайтах госструктур всплывали сообщения с провокационным содержанием и угрозами.

За масштабной кибератакой на Украину стоит хакерская группа, связанная с белорусской разведкой, заявил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Демедюк.

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Microsoft кибератака хакерская атака
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