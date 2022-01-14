Украина подверглась мощнейшей за 4 года атаке хакеров: найден след России

Утечки информации в результате хакерской атаки не было / ua.depositphotos.com

Хакерская атака на сайты государственных органов, которая произошла в ночью с 13 на 14 января, стала крупнейшим несанкционированным компьютерным вмешательством в работу украинских серверов за последние 4 года.

Как рассказал в ходе своего брифинга председатель Государственной службы специальной связи и защиты информации и Виктор Жора. , что хакерская атака стала самым мощным кибервмешательством за последние четыре года, если говорить о масштабах охвата.

"К сожалению, можем констатировать, что за последние четыре года – это самая мощная атака. По крайней мере, учитывая ее охват", - сказал Жора.

Также он подчеркнул, что сейчас проводится международное расследование, к которому уже подключили международных партнеров Украины.

Реклама

Читайте также"Это вам за Волынь и ОУН УПА": хакеры "положили" правительственные сайты Украины

Власти нашли в хакерской атаке след России

В пресс-службе Министерства информационной политики заявили, что на основе первых данных можно предположить, что атаку совершила Россия с целью дестабилизации ситуации в стране.

"Украинские интернет-ресурсы с начала российской военной агрессии атакуются уже не в первый и даже не во второй раз. Некоторые кибератаки были настолько массовыми, что вошли в мировые учебники для киберспециалистов. Цель таких атак – дестабилизировать внутреннюю ситуацию в стране, а также посеять хаос и уныние в обществе", - добавили в Центре стратегических коммуникаций.

Атака может быть связана с провалом переговоров России с НАТО по Украине

В Центре уточнили, что последняя масштабная атака была зафиксирована после того, как ВСУ использовали в зоне Операции объединенных сил на Донбассе беспилотники Bayraktar. Тогда хакеры осуществили попытку взлома страниц украинских медиаресурсом и общественных организаций.

Специалисты предполагают, что россияне решили "ответить" за провал переговоров Москвы с НАТО по поводу евроатлантического будущего Украины.

"А вот такой массовой атаки на госорганы не было давно. Предполагаем, что нынешняя связана с недавним поражением России на переговорах относительно будущего сотрудничества Украины с НАТО. Хакерские действия на украинские госорганы также могут быть частью этой психологической атаки на украинцев", – говорится в сообщении.

Хакерская атака на государственные сайты Украины

В ночь с 13 на 14 января произошла хакерская атака на ряд правительственных сайтов. Среди них ресурсы Министерства иностранных дел и Минобразования, на главных страницах которых появилось сообщение провокационного характера. Контент сайтой изменен не был, а утечки данных не случилось. Работа сайтов восстановлена.

Спикер МИД Олег Николенко, комментируя инцидент, заявил, что на данный момент рано делать вывод о том, кто может быть причастен к кибератакам на украинские сайты. Однако он подчеркнул существование давней истории, связанной с российскими кибератаками против Украины.

Главред рекомендует: