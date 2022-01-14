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В МИД намекнули на причастность РФ к массовой хакерской атаке

14 января 2022, 13:55
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Специалисты уже занимаются возобновлением работы IТ-систем, подчеркнул Олег Николенко.

МИД Украины, здание
В МИД Украины прокомментировали масштабную кибератаку / ua.depositphotos.com

Представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко прокомментировал массовую кибератаку на правительственные сайты Украины.

Он намекнул, что сегодняшняя кибератака могла быть делом рук российских хакеров. Об этом представитель украинского внешнеполитического ведомства рассказал американскому журналисту Кристоферу Миллеру, пишет он в Twitter.

"Выводы делать пока рано, но существует давняя история российских кибератак против Украины в прошлом", - заявил Николенко.

Специалисты уже занимаются возобновлением работы IТ-систем, добавил Николенко.

Массовая хакерская атака

Напомним, в Украине в ночь с 13 на 14 января ряд сайтов госструктур Украины пострадал от атаки хакеров. По состоянию на утро пятницы, не работали такие сайты: МИД, ГосЧС, Минобразования, Минспорта, Минэнерго, Минагрополитики, Минветеранов, Кабмина, Минохраны окружающей среды, Государственная казначейская служба и портал Дия.

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Ночью на сайтах госструктур начали всплывать сообщения с провокационным содержанием и угрозами.

Советник по вопросам кибербезопасности украинской политической партии Демократична Сокира Андрей Баранович считает, что сообщение "как бы намекает на взломщиков из Неизвестной Федерации или усатой республики" и написано с целью "поссорить Украину и Польшу".

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