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Хакерская атака на госсайты Украины: в Госспецсвязи заявили, что утечки данных нет

14 января 2022, 10:17

Часть пострадавших государственных ресурсов уже восстановлена. Другие - будут доступны в ближайшее время. Мобильное приложение Дия работает в штатном режиме.

хакер
Прошлой ночью хакеры атаковали правительственные сайты и Дию / Фото pixabay.com

В результате хакерской атаки, которая была осуществлена в ночь с 13 на 14 января на ряд правительственных сайтов, утечки персональных данных не произошло.

Как сообщили в пресс-центре Госспецсвязи, сейчас идет расследование инцидента.

"В ночь с 13 на 14 января была осуществлена хакерская атака на ряд правительственных сайтов, в частности МИД, МОН и другие. На главной странице этих сайтов было размещено сообщение провокационного характера. Контент сайтов при этом изменен не был, утечки персональных данных не произошло", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что с целью недопущения распространения атаки на другие ресурсы и локализации технической проблемы временно приостановлена работа ряда других правительственных сайтов.

В настоящее время Госспецсвязи совместно со Службой безопасности Украины и киберполицией собирает цифровые доказательства и занимается расследованием инцидента.

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Вместе с тем, большая часть пострадавших государственных ресурсов уже восстановлена. Другие, по данным ведомства, будут доступны в ближайшее время. Мобильное приложение Дия работает в штатном режиме.

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Как сообщал Главред, в Украине в ночь с 13 на 14 января ряд сайтов госструктур Украины пострадал от атаки хакеров. По состоянию на утро пятницы, не работали такие сайты: МИД, ГосЧС, Минобразования, Минспорта, Минэнерго, Минагрополитики, Минветеранов, Кабмина, Минохраны окружающей среды, Государственная казначейская служба и портал Дия.

Ночью на сайтах госструктур начали всплывать сообщения с провокационным содержанием и угрозами.

Советник по вопросам кибербезопасности украинской политической партии Демократична Сокира Андрей Баранович считает, что сообщение "как бы намекает на взломщиков из Неизвестной Федерации или усатой республики" и написано с целью "поссорить Украину и Польшу".

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