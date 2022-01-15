В хакерской атаке на Украину нашли белорусский след: в СНБО раскрыли детали

Стали известны подробности хакерской атаки на Украину / Reuters

За масштабной кибератакой на Украину стоит хакерская группа, связанная с белорусской разведкой.

Об этом заявил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Демедюк, передает Reuters.

По его словам, белорусские хакеры использовали вредоносное программное обеспечение, похожее на то, которое использовала группа, связанная с разведкой РФ.

Замсекретаря СНБО пояснил, что за хакерскую атаку ответственна группа, известная как UNC1151, и что она была прикрытием для более разрушительных действий за кулисами.

"Порча сайтов была лишь прикрытием для более разрушительных действий, которые происходили за кулисами и последствия которых мы ощутим в ближайшем будущем", - добавил Демедюк.

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Хакерская атака на Украину

Напомним, в Украине в ночь с 13 на 14 января ряд сайтов госструктур Украины пострадал от атаки хакеров. По состоянию на утро пятницы, не работали такие сайты: МИД, ГосЧС, Минобразования, Минспорта, Минэнерго, Минагрополитики, Минветеранов, Кабмина, Минохраны окружающей среды, Государственная казначейская служба и портал Дия.

Ночью на сайтах госструктур начали всплывать сообщения с провокационным содержанием и угрозами.

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