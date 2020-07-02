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Рейтинг Зеленского снова просел: свежие данные социологов

34,6% украинцев готовы голосовать за действующего президента.

2 июля 2020, 14:44
Зеленский
Владимир Зеленский / president.gov.ua

За президента Владимира Зеленского отдали бы свои голоса 34,6% украинцев, которые определились с выбором и намерены прийти на выборы.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой Рейтинг.

"Если бы в ближайшее время состоялись выборы президента, то 34,6% тех, кто определился и намерен прийти на выборы, проголосовали бы за Владимира Зеленского", - выяснили социологи.

По результатам исследования стало известно о том, что 11,4% поддержали бы пятого президента, нардепа Петра Порошенко, 11,2% – сопредседателя фракции Оппозиционная платформа – За жизнь Юрия Бойко, 7,2% – лидера Батькивщины Юлию Тимошенко и 6,7% – главу партии Сила и честь Игоря Смешко.

/ ratinggroup.ua

Социологи опросили 2000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Опрос проходил методом личного формализованного интервью (face-to-face).

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.

Напомним, ранее Центр Разумкова провел опрос и выяснил, что, если бы выборы президента в Украине прошли в ближайшее время, то среди тех, кто примет участие в выборах и определились, за кого будут голосовать, почти 35% поддержат действующего главу государства Владимира Зеленского.

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Второе место в рейтинге занимает народный депутат Юрий Бойко, третье – нардеп и экс-президент Петр Порошенко, а четверное – народная избранница Юлия Тимошенко

Владимир Зеленский рейтинг опрос новости Украины
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