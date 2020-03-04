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Почему Зеленский так отчаянно цепляется за рейтинг

Андрей Головачев

политический эксперт

4 марта 2020, 09:54

Нарциссическая натура Зеленского не может допустить вариант позорного ухода. Но он может произойти, так как в стране нарастают бунтовщические настроения.

рейтинг Зеленского
Зеленский боится, что его попросят освободить кресло президента / УНИАН

Если отбросить детали, то легко видно, что вся деятельность Зеленского так или иначе направлена исключительно на поддержание своего рейтинга. Причем поддержание его тактическими, а не стратегическими методами. То есть главный акцент сделан на оригинальные PR-ходы, а не на реальные реформы.

Но зачем Зеленскому высокий рейтинг?

Ведь высокий рейтинг необходим, если президент собирается проводить сложные реформы, которые затрагивают интересы олигархических кланов. В этом случае Президент может и должен опираться на поддержку общества. По сути, другого пути нет! По-другому невозможно ликвидировать олигархические монополии, а также вытекающие из этого их решающее влияние на политические процессы в стране.

Но Зеленский совершенно не собирается проводить никаких реформ! Уже ясно, что для этого у него нет ни идей, ни воли, ни команды, ни желания, ни смелости, ни осознания своей миссии. И уж тем более он не собирается ликвидировать монополии Ахметова, Коломойского, Боголюбова и других. Он не собирается выбивать экономическую основу из-под политического влияния наших кланов.

Читайте такжеВсе "зеленое дело" погубила гордыняНапротив, вместо реформ, направленных на отстранение олигархов от политических процессов, Зеленский перешел к балансировке интересов олигархов, стараясь угодить всем. Смешно, конечно, звучит: Зеленский-балансировщик интересов миллиардеров Украины, у которых он выступал на корпоративах, раздавая плоские шуточки, но он пытается. И новый состав правительства будет сформирован именно по этому принципу. Всем сестрам по серьгам: и Ахметову, и Коломойскому, и Авакову, и Пинчуку с Кучмой. Новым Премьером в таком случае будет какая-нибудь невыразительная пустышка "Чего изволите?"

Такой принцип будет означать консервирование нынешнего состояния без всяких надежд на экономический рост. Его не будет и каденция Зеленского будет просто бездарно потерянными годами.

Но, если Президент не собирается проводить реформы, то почему он так ревниво следит за своим рейтингом? Почему так переживает? Зачем он ему? Ведь, как показал опыт Ющенко, с низким рейтингом можно спокойно сидеть всю каденцию и ничто не будет угрожать твоим полномочиям. Низкий рейтинг - это далеко не приговор, тем более, если ты заявил, что пришел на один срок.

Читайте такжеВместо посадок - "байки про фуфайки": как Зеленский теряет последний шанс изменить странуУ низкого рейтинга есть один недостаток. Если в стране начнутся волнения, то старшие товарищи могут порекомендовать президенту написать заявление об отставке и отказать им в этой просьбе при наличии низкого рейтинга будет практически невозможно. И, похоже, именно эта перспектива страшит Зеленского, потому что в стране нарастают бунтовские настроения. Именно бунтовские, а не просто протестные. Нарциссическая натура Зеленского не может допустить вариант позорного ухода. Он живет иллюзиями что он и в политике должен быть таким же супер-успешным, как был в шоу бизнесе. Это, конечно идея фикс, т.к. Зеленский и на 0.1% не соответствует должности Президента с такими огромными полномочиями, но она доминирует в поведении Зе. Вот поэтому денно и нощно "Вечерний квартал" придумывает для него различные перфомансы и хэппениги для удержания падающего рейтинга.

Некоторое время это еще будет работать, но через 6-7 месяцев прыжки и ужимки Президента уже не будут восприниматься и начнется неизбежный обвал рейтинга. Как результат, власть все более будет сосредотачиваться в руках олигархов, а градус отношений с Западом будет стремиться к нулевой отметке.

Владимир Зеленский Андрей Головачев новости Украины рейтинг
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