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"Работать не будет": боевики отказались открывать КПВВ в Станице Луганской

9 июня 2020, 16:07

Террористы из группировки "ЛНР" обманули надежды тех людей, кто надеялся попасть через КПВВ на подконтрольную Украине территории уже с 10 июня.

Станица Луганская
Станица Луганская / УНИАН

Боевики из группировки "Луганская народная республика" не намерены со среды, 10 июня 2020 года, разрешать работу контрольного пункта въезда-выезда в городе Станица Луганская.

Об этом сообщают ресурсы боевиков со ссылкой на "представителя ЛНР" Ольгу Кобцеву.

По ее словам, украинские власти в одностороннем порядке возобновляет пропуск людей через КПВВ в Станице-Луганской. "Я публично заявляю о том, что контрольный пункт пропуска в Станице Луганской завтра работать не будет. Это (заявление Украины про открытие ‒ Главред) было в одностороннем порядке", ‒ отметила она.

Кобцева также обратилась к жителям временно оккупированных районов Луганщины не приходить и не приезжать 10 июня на КПВВ, поскольку его работа возобновится только после достигнутых соглашений о мерах контроля с официальным Киевом. В то же время боевики обещают "пропускать людей по гуманитарным причинам".

Напомним, ранее в пресс-центре штаба Операции Объединенных сил заявляли о том, что пропуск граждан и транспортных средств будет с 10 июня проводиться каждый день с 11.00 до 14.00: для автомобилей через КПВВ "Марьинка" - дорожный коридор "Донецк – Курахово"; для пешеходов через КПВВ "Станица Луганская" - дорожный коридор "Станица Луганская - Счастье – Новоайдар".

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