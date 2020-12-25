Возле ресторана на столичной Оболони прогремел мощный взрыв

Взрывчатку возле ступенек заведения оставил неизвестный мужчина.
Около четырех утра в пятницу, 25 декабря, на столичной Оболони возле ресторана прогремел взрыв. К счастью, в результате инцидента пострадавших нет. На данный момент полиция выясняет всех причастных и проводит расследование.
Как сообщает пресс-служба столичной полиции, правоохранители просмотрели камеры видеонаблюдения и установили, что за несколько минут до взрыва к ресторану, расположенному на улице Автозаводской, подошел неизвестный мужчина, поставил возле ступенек пакет с неизвестным содержимым и ушел, а потом произошел взрыв.
В результате повреждены окна и фасад заведения. Специалисты профильных служб устанавливают происхождение предмета, который взорвался.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от трех до десяти лет.
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