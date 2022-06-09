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Вражеский штурм под Бахмутом нарвался на мощную ответку ВСУ: рашисты отошли с потерями

9 июня 2022, 16:30

Враг проводил наступательные штурмовые действия, понес потери и был вынужден отвести свои подразделения на восстановление.

Вертолеты ВСУ
ВСУ остановили вражеский штурм на Донбассе / УНИАН

На Бахмутском направлении российские оккупанты продолжают совершать обстрелы с применением ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня, рассказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.

Как подчеркнул он в ходе брифинга в Медиацентре Украина-Укринформ, враг проводил наступательные штурмовые действия, понес потери и был вынужден отвести свои подразделения на восстановление.

По его словам, на Северском направлении противник ведет штурмовые действия с целью установления полного контроля над населенным пунктом Северодонецк. Успеха в настоящее время не имеет. На Лиманском направлении враг осуществляет подготовку к проведению наступления на Славянск. На Харьковском направлении враг сосредоточивает основные усилия на удержании занимаемых рубежей, нанесении огневого поражения силам обороны.

В случае успеха противник намерен взять под полный контроль территорию Херсонской области, "овладеть городом Николаевом и создать условия для наступления на Одессу", сказал Громов.

На Криворожском, Запорожском и Николаевском направлении противник ведет позиционную оборону. Осуществляет огневое поражение подразделений наших войск, сосредоточивает основные усилия на удержании занимаемых рубежей. В то же время не оставляет попыток возобновить наступательные действия на этих направлениях с целью выхода на административную границу Запорожской области.

Война России против Украины

Напомним, утром 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабную войну против Украины.

Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что российская армия начала на территории Украины т.н. "специальную военную операцию".

При этом агрессор начал наносить ракетные удары по многим районам Украины. В результате есть многочисленные жертвы, а также большие разрушения как жилого фонда, так и промышленных предприятий.

Изначально РФ вторглась на территорию Украины сразу с нескольких направлений, в том числе с территории Беларуси.

Бои проходили на подступах к Киеву, Харькову, Чернигову и Сумам.

Однако благодаря героическим усилиям Вооруженных сил Украины, территориальной обороны и простых украинцев, которые помогают защищать свою землю, на многих направлениях врага удалось остановить и даже отбросить на значительное расстояние.

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После бегства оккупантов во многих районах Украины начали находить братские могилы мирных жителей, замученных и убитых оккупантами. Люди были безоружны и не оказывали сопротивления, у многих из них были связаны руки.

Немотивированная варварская агрессия РФ против Украины, а также массовое убийство российскими оккупантами мирных жителей стали причиной создания мощного антироссийского международного фронта. Союзники уже предоставили Украине оружие для защиты от РФ (в том числе тяжелое вооружение), а также выделяют Киеву необходимую финансовую помощь.

При этом в США был принят законодателями и подписан президентом Джо Байденом закон о ленд-лизе, открывающий практически неограниченные ресурсы для военного укрепления ВСУ в борьбе с российскими оккупантами.

Переговорный процесс между Украиной и РФ, проходивший в Беларуси и Турции, перешел в режим онлайн. При этом в Украине уже заявили, что точкой в войне должно стать полное освобождение всех захваченных РФ территорий.

По данным Минобороны Украины потери российских оккупантов превышают 31 тысячу. ВСУ уничтожили около 4 тысяч танков и бронемашин и более 350 самолетов и вертолетов РФ. Настоящей сенсацией стало уничтожение украинскими ракетами Нептун флагмана ЧФ России крейсера Москва. В свою очередь Москва заявляет, что "спецоперация" в Украине якобы идет по плану.

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