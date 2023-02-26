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ВСУ "покрошили" морпехов РФ под Угледаром: от частей оккупантов остались груды техники

26 февраля 2023, 11:31
Командование оккупантов хочет восполнить большие потери морпехов мобилизованными.
разбитая техника РФ
Разбитая техника оккупантов РФ / Фото УНИАН

Вооруженные силы Украины под Угледаром Донецкой области нанесли сокрушительный удар по подразделениям 155-й бригады морской пехоты РФ.

При этом командование оккупантов хочет восполнить большие потери мобилизованными. Об этом идет речь в сообщении Минобороны Британии в Twitter.

Британская разведка при этом публикует спутниковый снимок, на котором зафиксирована уничтоженная российская техника, которая, вероятно, входила в состав 155-й бригады морской пехоты.

видео дня

При этом отмечается, что морские пехотинцы РФ выполняли одни из самых сложных тактических задач и понесли огромные потери.

Скриншот
@DefenceHQ

"Этот недостаток опыта почти наверняка усиливает склонность российских офицеров к микроменеджменту, что в свою очередь снижает оперативную гибкость. Существует реальная вероятность того, что подразделения 155-й бригады снова будут брошены в новые атаки у Угледара", — добавили в британской разведке.

Скриншот
/ @DefenceHQ

Ранее сообщалось, что в районе Угледара Донецкой области бойцы Вооруженных сил Украины разгромили разведывательную роту 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ.

По данным разведки, ВСУ полностью уничтожили силы и средства отдельной разведывательной роты, приданной к 155-й отдельной бригаде морской пехоты РФ, участвовавшей в штурме Угледара.

Напомним, морпехи РФ обратились к главе Приморья с жалобой на свое командование, которое бросило их в "непонятное наступление" в районе Павловки Донецкой области, где они потеряли за четыре дня около 300 человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Кроме того, командование, по словам военнослужащих "это скрывает и занижает официальные цифры потерь, боясь ответственности".

В своем обращении морпехи также просили провести проверку ситуации и прислать в Украину независимую комиссию "не из министерства обороны, где Мурадова крышует Герасимов". На это Кожемяко не ответил, — говорится в сообщении.

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