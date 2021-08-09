"Вы голенькие спите или переодеваетесь?": в поезде УЗ мужчина приставал к девушкам и распускал руки

Укрзализныця угодила в скандал из-за неадекватного пассажира/ УНИАН

В одном из поездов Укрзализныци разгорелся скандал. Неадекватный пассажир цеплялся к девушкам, с которыми ехал в одном купе. Им пришлось обратится за помощью к проводнику, начальнику поезда и даже к полицейским.

Инцидент произошел в поезде Львов-Мариуполь, о нем рассказала в Facebook пользователь Екатерина Стельмащук, которая и оказалась в затруднительном положении в поезде.

Девушка села с подругой на поезд во Львове. Попутчиком оказался мужчина, который распивал алкогольные напитки, пытался завязать знакомство и едва ли не сразу начал задавать неадекватные вопросы. В частности, он поинтересовался: "Девочки, вы голенькие спите или переодеваетесь?".

Позже к нему присоединился друг из соседнего вагона.

"Они обсуждают нас, кто красивей, кто покладистее, кто просто притворяется уставшей и не идет на контакт (то есть я)", - написала Екатерина.

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По словам девушки, ей было страшно находиться в одном купе с неадекватным попутчиком, но на просьбы угомонить пассажира не отреагировали ни проводница поезда, которая разводила руками, ни начальник поезда, ни полиция. А потом девушка проснулась от того, что мужчина схватил ее за руку со словами: "Ну что, принцесска, спишь или не спишь?".

Также девушка опубликовала видео разговора пассажира с проводницей и полицией. Мужчина утверждал, что вел он себя адекватно, ни к кому не приставал и руками девушек не касался.

История закончилась тем, что девушек все же переселили в другое купе. А еще одной пассажирке пришлось ехать с дебоширом почти до конечной станции.

Как сообщал Главред, народный депутат от партии Слуга народа Александр Качура пожаловался, что в люкс-вагоне поезда Укрзализници ему выдали комплект дырявого белья.

Ранее Укрзализныця угодила в новый скандал из-за потопа прямо в вагоне. Во время движения поезда Укрзализныци №26 сообщением Рахов – Одесса в одном из плацкартных вагонов произошел прорыв трубы, в результате чего салон оказался залит водой.