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"Хотят закрыть дело": житель дома на Позняках опроверг главную версию взрыва

Мужчина заявил, что версия о взрыве газа в жилом доме придумана специально и не соответствует действительности.

25 июня 2020, 19:56
Взрыв на Позняках
Взрыв на Позняках - очевидец событий опроверг главную версию / facebook.com/MNS.GOV.UA

В результате взрыва в многоэтажном жилом доме на столичных Позняках без жилья остались 125 человек, которые проживали в 40 квартирах одной из секций дома. Основной версией взрыва полиция называет именно газовую смесь.

В то же время, житель дома на Позняках, который пострадал от мощного взрыва, Константин Рыбак опроверг версию следствия об утечке бытового газа как причине взрыва. Он поделился своими наблюдениями и выводами с журналистом Telegram-канала Pavlovsky News.

"...планировка квартир противоречит месту взрыва и логике версии с утечкой газа. Так, газовый стояк и кухня находятся вообще в другой части дома, которая практически не пострадала. Квартира мужчины находится на 5-м этаже. Запаха газа он не ощущал. И даже если бы действительно была утечка (газа) на 7-м этаже, то газ поднимался бы вверх, так как он легче воздуха", - написал Павловский.

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"...здесь (в кухне, рисует на схеме квартиры), где находится газовый стояк, - минимальные повреждения - только окно вышибло. Здесь (в спальне, в дальней части квартиры от газового стояка) вывалился кусок несущей стены - мощной несущей стены, которая держит дом", - описал повреждения Рыбак.

Мужчина уже успел поговорить в санатории с большинством соседей по подъезду. По его словам, люди не могут отличить запах газа от запаха взрывчатого вещества. Хотя именно жители нижних этажей ранее утверждали, что ощущали запах именно бытового газа.

Жителей пострадавшего дома уже допрашивали в прокуратуре. Константин Рыбак является адвокатом с 25-летним стажем работы. Он убежден, что прокурор намеренно склоняет жителей к версии взрыва из-за утечки газа с целью скорейшего закрытия дела.

"Сегодня следствие склоняло меня к мнению, что я должен был ощущать запах газа. Но этого не было", - уточнил он.

Взрыв в жилом доме на Позняках

Как писал Главред, в Дарницком районе Киева произошел взрыв в девятиэтажном доме, расположенном по адресу ул. Крушельницкой, 1/5.

В ГСЧС сообщили, что взрыв произошел в 10:00, разрушены межэтажные перекрытия четвертого, пятого, шестого, седьмого этажей. Предварительная причина инцидента – взрыв газовоздушной смеси. В результате взрыва погибло пятеро человек.

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