Зеленский начал чистки глав ОГА: кто попал "под раздачу"

Максим Куцый освобожден от должности председателя Одесской ОГА.
Президент Украины Владимир Зеленский уволил председателей трех областных государственных администраций Украины.
Соответствующие указы от 5 ноября размещены на сайте главы государства.
Президент освободил от занимаемых должностей глав Сумской, Одесской и Ивано-Франковской областных государственных администраций.
В частности, президент указом №490/2020 освободил Романа Грищенко от должности председателя Сумской областной государственной администрации.
Указом №489/2020 глава государства освободил Максима Куцого от должности председателя Одесской областной государственной администрации.
Кроме того, Зеленский указом №488/2020 освободил Виталия Федорива от должности председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации.
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- Напомним, ранее президент Владимир Зеленский уволил Сергея Трофимова с должности первого заместителя руководителя Офиса президента согласно поданному им заявлению.
- Соответствующий указ № 482/2020 от 4 ноября размещен на сайте главы государства.
- "Уволить Трофимова Сергея Владимировича с должности первого заместителя руководителя Офиса президента Украины согласно поданному им заявлению", - говорится в документе.
- В то же время, указом № 483/2020 от 4 ноября президент назначил Трофимова своим внештатным советником.
- Ранее сам Трофимов заявлял, что только президент может оценивать его работу на том или ином направлении.
- Трофимов был назначен на должность первого заместителя главы Администрации президента 21 мая 2019 года и переназначен на должность первого заместителя руководителя президентского Офиса 25 июня 2019 года.