Зеленский провел срочное заседание Ставки: все подробности

Владимир Зеленский / Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 21 октября, провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Президенту доложили об оперативной обстановке на главных направлениях фронта, а также об основных местах скопления сил и средств противника и его возможных действиях в ближайший период. Участниками заседания были скоординированы дальнейшие шаги по защите и деоккупации украинских территорий.

"Отдельно участники заседания остановились на мероприятиях по организации эффективной системы противовоздушной обороны Украины и прикрытию стратегически важных объектов. Были обсуждены вопросы восстановления вооружения, военной техники и средств ПВО с учетом потребностей сил обороны", - говорится в сообщении.

Защита нашего неба от вражеских ракет и дронов

"Провел сегодня новое заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Основные пункты повестки дня вполне очевидны. Это защита нашего неба от вражеских ракет и дронов, защита объектов инфраструктуры, поражение позиций оккупантов, продвижение наших сил и все необходимое для обеспечения армии. Докладывали военные, разведка, министры ", - сообщил президент в видеообращении.

Чем занимается ставка верховного главнокомандующего

Ставка является органом высшего военного руководства, который занимается стратегическим управлением войсками в период войны.

В ставку входят президент Владимир Зеленский, секретарь СНБО Алексей Данилов, а также руководство СБУ, военной разведки, Сил специальных операций ВСУ и других военных формирований и силовых ведомств.

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