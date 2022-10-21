Зеленский провел срочное заседание Ставки: все подробности

На заседании обсудили ситуацию на фронте и противовоздушную оборону, рассказал президент.
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 21 октября, провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.
Президенту доложили об оперативной обстановке на главных направлениях фронта, а также об основных местах скопления сил и средств противника и его возможных действиях в ближайший период. Участниками заседания были скоординированы дальнейшие шаги по защите и деоккупации украинских территорий.
"Отдельно участники заседания остановились на мероприятиях по организации эффективной системы противовоздушной обороны Украины и прикрытию стратегически важных объектов. Были обсуждены вопросы восстановления вооружения, военной техники и средств ПВО с учетом потребностей сил обороны", - говорится в сообщении.
Защита нашего неба от вражеских ракет и дронов
"Провел сегодня новое заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Основные пункты повестки дня вполне очевидны. Это защита нашего неба от вражеских ракет и дронов, защита объектов инфраструктуры, поражение позиций оккупантов, продвижение наших сил и все необходимое для обеспечения армии. Докладывали военные, разведка, министры ", - сообщил президент в видеообращении.
Чем занимается ставка верховного главнокомандующего
Ставка является органом высшего военного руководства, который занимается стратегическим управлением войсками в период войны.
В ставку входят президент Владимир Зеленский, секретарь СНБО Алексей Данилов, а также руководство СБУ, военной разведки, Сил специальных операций ВСУ и других военных формирований и силовых ведомств.
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