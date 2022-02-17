Зеленский заявил о готовности к встрече с Путиным и выдвинул обвинение РФ

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к любому формату переговоров с Россией для установления мира на Донбассе.

"Я готов на любой формат", - подчеркнул он во время общения с журналистами в Мариуполе, сообщает пресс-служба главы государства.

Зеленский также отметил, что Украина подавала официальные запросы и пыталась связаться с президентом РФ Владимиром Путиным из-за скопления российских войск возле украинских границ.

"Украину не оставляют без ответа, но этот ответ не ведет к встрече. Телефонный разговор также никто не подтверждает", - заявил он.

Глава государства подчеркнул, что "кроме публичной позиции в реальности они не готовы с нами общаться, они не хотят".

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Добавим, что Зеленский в четверг отправился в зону проведения операции Объединенных сил.

Об этом глава государства сообщил в своем Instagram.

"На катерах направляемся в район проведения ООС", - написал Зеленский.

/ president.gov.ua

Переговоры Зеленского с Путиным: позиция Кремля

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что официальный Киев неоднократно предлагал провести встречу президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского по ситуации на Донбассе. Однако у Москвы есть вопросы по переговорной повестке лидеров двух стран.

По словам спикера Кремля, украинские власти настаивают на переговорах Зеленского и Путина по вопросам Донбасса. Москва, в свою очередь, предлагает Киеву прямой диалог с российскими оккупационными администрациями "ДНР" и "ЛНР".

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