"Поиздевались свои же мужчины": знакомая рассказала об убийстве девочки под Харьковом

Кристину похоронили соседи и учителя / Фото: NewsRoom

13-летнюю Кристину в населенном пункте Подворки Харьковской области, которой родная мама отрезала голову и гуляла с ней по улицам, мог убить кто-то из агрессивных родственников-мужчины, которые проживали с семьей в одном доме.

"Я близко знакома с семьей, дружу с тетей подозреваемой. Это опустившаяся семья алкоголиков-наркоманов. Там мужчины свирепые в родне - пьют, наркотики употребляют, а женщины - жертвы. Причем не одно поколение. Родители Татьяны и Антона умерли давно, но брат имеет право на часть дома, поэтому и живет там. Да еще дружки его... Татьяна одна в семье работала, они ее использовали. Брат срывал замки, третировал сестру и племянницу. Таня же просила помощи у полиции! Постоянно обращалась, но кому они нужны - нищета с родственниками алкоголиками-приживальцами", - цитирует Город Х знакомую семьи Ларису Семенихину.

По словам женщины, в одном доме с обвиняемой в убийстве дочери Татьяной Пьяновой жил ее брат, который злоупотреблял алкоголем и наркотиками. В 2004 году мужчина убил бабушку и отца, за что получил тюремный срок.

Читайте такжеОбнародованы фото 13-летней девочки, которой мама отрезала голову"Отсидел 15 лет, в прошлом году выпустили. Полиции до тех, кто вышел из тюрьмы, дела нет. А он, может, жил-гостил у брата и сестры. Те, кто знает эту семью и их родню, склонны думать, что мать, как и девочка, - жертвы мужчин алкоголиков-наркоманов, которые живут там все кучей. Я думаю, над Таней и дочерью зверски издевались свои же мужчины. Хорошо бы следствие разобралось, а не как всегда. Очень легко повесить все на женщину, можно и не напрягаться", - отметила она.

Знакомая семьи уверяет, что соседи дают противоречивую информацию и не рассказывают всю правду о Пьяновой, поскольку живут в постоянном страхе.

"Их тоже могут найти с отрезанной головой", - объяснила женщина.

Напомним, в населенном пункте Подворки Харьковской области простились с 13-летней Кристиной Пьяновой, которую убила родная мать, а затем отрезала голову, положила в пакет и гуляла по улице.

Ранее соседи рассказали детали о матери-убийце.

Как сообщалось, жительница села Подворки Харьковской области, которую задержали с отрезанной головой своей дочери, ранее не проявляла признаков неадекватного поведения.