Игар Тышкевич. Последствия ракетной атаки на Севастополь

https://glavred.info/vlogs/igar-tyshkevich-posledstviya-raketnoy-ataki-na-sevastopol-10500388.html Ссылка скопирована

Ракетная атака на Севастополь стала возможна благодаря нескольким событиям последних десяти дней. Для РФ это проблема сразу в нескольких плоскостях.

И, наконец, под ударом находились не только БДК и подводная лодка.

Событие примечательно тем, что впервые за время войны Украина атаковала российские цели более чем пятью ракетами. И, даже небольшого их числа хватило для того, чтобы ПВО не справилась.

Видеоблог Игара Тышкевича.

Кто такой Игар Тышкевич Белорусский аналитик, публицист, блоггер, эксперт программы "Международная и внутренняя политика" Украинского института будущего. Автор аналитических публикаций о белоруской и украинской политике и экономике. Исследовательские интересы: эволюция политических систем и политических институтов в переживающих трансформацию странах; общественные отношения, возможности коррекции системы отношений и влияния на нее; связь экономических отношений и международной политики, взаимное влияние; региональная политика – Восточная Европа и Причерноморье. Разработал ряд учебных программ и тренингов по коммуникациям, политическим кампаниям, пишет uifuture.org.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.