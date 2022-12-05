Телебачення Торонто. Почему у меня выключили свет, а у соседа нет?

Почему у меня нет света 12 часов, а у соседа только два? Почему в Луцке все светится, а в Одессе темно?! Почему мы продаем электроэнергию в Европу, когда мне павербанк нечем зарядить?! А почему исчезает мобильная связь, когда нет света?

Для всех, кто прогуливал уроки физики! Для тех, кто воспринимает электричество как магию! Отвечаем на наиболее распространенные вопросы об отключении электроэнергии и работу энергосистемы вместе с директором Центра исследований энергетики Александром Харченко.

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