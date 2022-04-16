"Это ерунда": в Чехии жестко ответили на ложь и угрозы РФ из-за поставок оружия Украине

Россия направила дипломатическую ноту Чехии, в которой предупредила, что Прага якобы не может поставлять оружие производства СССР третьим странам без ее согласия.

Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, сообщает Сeskenoviny.cz.

"МИД не ответил и не будет отвечать на эту ноту, учитывая, что она является фактической чепухой и что не существует оговорок о реэкспорте военной техники. Это еще один способ России использовать ложь, чтобы потребовать от нас прекратить поддержку Украины", - сказал министр.

Он добавил, что Россия с начала агрессии пытается давить на ЕС и НАТО, которые оказывают помощь Украине.

"В начале марта посол России проинформировал замминистра, что Россия ожидает террористических атак на западные конвои с оружием для Украины. Мы четко трактуем это как угрозу, которую готовит сама РФ. Россияне передали подобные сообщения другим нашим союзникам из ЕС и НАТО", - добавил Липовский.

Добавим, что в Сети уже публикуют кадры работы переданной ВСУ чешской военной техники на фронте.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины получили от Чешской Республики несколько десятков танков Т-72 и боевых машин пехоты для борьбы с российской агрессией.

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