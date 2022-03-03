Горят как спички: партизаны жгут и уничтожают бронетехнику врага

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Опубликованы новые кадры с подбитой военной техникой российских оккупантов в Украине.

Отметим, что нередко вражескую технику уничтожают бойцы территориальной обороны в разных областях Украины.

В частности, бойцы николаевской ТрО уничтожили российскую бронетехнику с буквами "Z".

Соответствующее видео уже опубликовано в Сети.

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Кроме того, бойцы полтавской ТрО подбивают из гранатомета российскую военную технику.

Побратимы украинских воинов слили в Сеть соответствующие кадры.

Ранее сообщалось, что элитный спецназ украинской армии Силы специальных операций захватили "кадыровскую" технику.

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"Военный спецназ (ССО) сделали утренние селфи на фоне захваченной "кадыровской" техники. Бородачи-чучмеки, как уже не раз доказывалось, самые обычные трусы. А теперь еще и боятся ночью отойти в туалет и писают прямо в дорогие штанишки", – говорится в сообщении.