Оккупантов заманили в ловушку: подробности уничтожения корабля ЧФ России

/ Думская

В результате блестяще спланированной и реализованной спецоперации Вооруженные силы Украины в украинских территориальных водах потопили гордость Черноморского флота РФ - новейший патрульный корабль проекта 22160 Василий Быков.

Сегодня корабль затонул. Информации о судьбе экипажа нет, пишет одесское издание Думская.

Отмечается, что вчера этот ракетный корвет, который по своему боевому потенциалу превышает все, чем располагает Украины, попал под удар морской реактивной артиллерии.

Журналисты узнали, что корабль оккупантов был потоплен в ходе военно-морской операции. До этого несколько дней корабли Черноморского флота РФ пытались потопить украинские легкие катера, и один из них удалось все-таки потопить, но большую часть экипажа спасли.

Как оказалось, украинские катера заманивали россиян на замаскированную огневую позицию одной из артиллерийских бригад.

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"Жаль, ради этой очень важной и беспрецедентной в мировой военной истории (никогда еще боевые корабли не топили с земли системами РЗСО) победы пришлось пожертвовать прекрасным катером и частью его отважной команды", - добавили журналисты.

Ранее сообщалось, что украинские военные уничтожили очередной корабль Российской Федерации. Об этом 7 марта сообщил спикер Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.