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Украинские военные захватили ГАЗ Тигр с немецкими деталями

23 апреля 2022, 20:36

На российских бронированных ГАЗ Тигр установлены комплектующие производства немецкой компании BOSCH.

Украинские военные захватили ГАЗ Тигр / фото Facebook

На российских бронированных ГАЗ Тигр установлены комплектующие производства немецкой компании BOSCH. Соответствующие фото опубликовал в Facebook украинский волонтер Павел Кашчук.

"Спасибо Германии за поддержку… военпрома страны-террориста! ГАЗ Тигр, 2017 год. Без BOSCH хрен бы до нас доехал… Продолжаем работать над изучением импортозамещения. Продолжение следует", - написал он.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

В ночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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