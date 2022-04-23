Украинские военные захватили ГАЗ Тигр с немецкими деталями

На российских бронированных ГАЗ Тигр установлены комплектующие производства немецкой компании BOSCH.
На российских бронированных ГАЗ Тигр установлены комплектующие производства немецкой компании BOSCH. Соответствующие фото опубликовал в Facebook украинский волонтер Павел Кашчук.
"Спасибо Германии за поддержку… военпрома страны-террориста! ГАЗ Тигр, 2017 год. Без BOSCH хрен бы до нас доехал… Продолжаем работать над изучением импортозамещения. Продолжение следует", - написал он.
Война в Украине
В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.
В ночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.
Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.
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