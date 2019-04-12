Польша не впустила российский парусник с крымскими курсантами

Парусник Седов с крымчанами на борту не пустили в Польшу / Фото: БГАРФ

Польша отказалась пускать в свои территориальные воды российский парусник Седов, на борту которого находились курсанты из Крыма.

"Мы считаем, что допуск судна в территориальные воды Польши будет противоречить политике уважения территориальной целостности Украины и непризнания аннексии Крыма", - цитирует PAP представителя пресс-службы польского МИДа Еву Сувару.

Отмечается, что решение о недопуске в воды Польши курсантов из Керчи принял премьер-министр страны Матеуш Моравецкий. На борту судна находятся учащиеся Керченского государственного морского технологического университета.

Читайте такжеПремьер-министр Армении ответил на вопрос "чей Крым"Ранее парусник Седов на свою территорию не пустила Эстония. После ультиматума Таллина, который заявил о непризнании аннексии Крыма, судно отправилось в Польшу, где также получило отпор.

Как известно, парусник осуществляет учебный и юбилейный, 100-й рейс навигации из порта города Светлый под Калининградом. На его борту находятся 112 курсантов морских учебных заведений Росрыболовства, куда после аннексии внесены крымские вузы.

Напомним, с одного из оперативных аэродромов в аннексированном Крыму для сопровождения стратегических ракетоносцев россияне подняли звено истребителей Су-27СМ морской авиации Черноморского флота.