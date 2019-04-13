В лондонской полиции прокомментировали стрельбу у посольства Украины

Возле Украинского посольства произошла стрельба / Reuters

Происшествие, случившееся в субботу, 13 апреля, у посольства Украины в Великобритании, не является терактом.

Офицеры полиции выехали по вызову о ДТП вблизи украинского посольства. По прибытии на место, водитель направил автомобиль на них. Полицейские были вынуждены применили оружие и электрошокеры, задержав мужчину в возрасте около 40 лет. В результате инцидента он не пострадал, рассказали в лондонской полиции.

"Инцидент не рассматривается как связанный с терроризмом", - утверждают британские правоохранители.

По словам старшего инспектора Энди Волкера, идет расследование применения полицейскими огнестрельного оружия во время инцидента.

"Пока это продолжается, я бы хотел отдать должное офицерам, которые быстро отреагировали на этот инцидент и поставили себя под угрозу, как это делают каждый день, чтобы обезопасить жителей Лондона", - добавил он.

Напомним, по данным британских СМИ, полицейские открыли огонь по машине, которая въехала в личный автомобиль украинского посла.