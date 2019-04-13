В лондонской полиции прокомментировали стрельбу у посольства Украины

Злоумышленник направил автомобиль на полицейских, которые были вынуждены открыть огонь.
Происшествие, случившееся в субботу, 13 апреля, у посольства Украины в Великобритании, не является терактом.
Офицеры полиции выехали по вызову о ДТП вблизи украинского посольства. По прибытии на место, водитель направил автомобиль на них. Полицейские были вынуждены применили оружие и электрошокеры, задержав мужчину в возрасте около 40 лет. В результате инцидента он не пострадал, рассказали в лондонской полиции.
"Инцидент не рассматривается как связанный с терроризмом", - утверждают британские правоохранители.
По словам старшего инспектора Энди Волкера, идет расследование применения полицейскими огнестрельного оружия во время инцидента.
"Пока это продолжается, я бы хотел отдать должное офицерам, которые быстро отреагировали на этот инцидент и поставили себя под угрозу, как это делают каждый день, чтобы обезопасить жителей Лондона", - добавил он.
Напомним, по данным британских СМИ, полицейские открыли огонь по машине, которая въехала в личный автомобиль украинского посла.