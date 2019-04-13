В Лондоне у посольства Украины открыли стрельбу

У посольства Украины в Лондоне открыли стрельбу/ @sotiridi

В субботу, 13 апреля, в Лондоне на Холланд-парк-роуд в районе Кенсингтон открыли стрельбу.

Инцидент произошел недалеко от посольства Украины. Как передает издание Express, после стрельбы украинское дипломатическое представительство было закрыто.

На место происшествия направились сотрудники полиции, место стрельбы оцеплено правоохранителями.

Как уточняет Telegraph, британские полицейские открыли огонь по машине, которая въехала в личный автомобиль украинского посла.

Пресс-секретарь украинского посольства рассказал, что в машину посла Украины врезался неизвестный автомобиль, а человек внутри него "представлял угрозу", поэтому британской полиции пришлось сделать несколько выстрелов в машину.

Неизвестно, был ли ранен водитель, но в конце концов его задержала полиция.

Спикеру также неизвестно о мотивах арестованного и подробности его биографии. Он отметил, что в последние недели в посольство не поступали угрозы. Сейчас все сотрудники посольства в безопасности.

Отметим, что в Сети уже опубликовали фото с места происшествия в центре Лондона.

Напомним, 28-летний австралиец Брентон Таррант подозревается в том, что 15 марта расстрелял посетителей двух мечетей: в городе Крайстчерч и его пригороде Линвуде. Жертвами стрельбы стали 50 человек, более 40 получили ранения. Нападение признано терактом.