Стрельба на рождественской ярмарке в Страсбурге: есть погибшие и пострадавшие

Полиция разыскивает злоумышленника, расстрелявшего людей / Фото: En Cause/Twitter

Во Франции в Страсбурге на ежегодном рождественском рынке 11 декабря один из прохожих открыл стрельбу по людям на поражение.

Как сообщает AFP со ссылкой на полицию, в результате перестрелки двое человек погибли, еще 11 получили серьезные ранения.

По информации L'Alsace, инцидент произошел на площади в районе улицы Гранд-Аркад около 20:00 по местному времени. По словам свидетелей, стрелок побежал и сторону улицы Гранд-Рю, откуда потом снова были слышны выстрелы.

/ Фото: En Cause/Twitter

По предварительной информации, злоумышленнику удалось скрыться, полиция проводит экстренные розыскные мероприятия и не исключает версию теракта. Стрелял преступник из автоматического оружия. В больницах Страсбурга введен режим чрезвычайного положения.

Как ранее сообщалось, в Южной Калифорнии, в 40 милях западнее Лос-Анджелеса произошла стрельба. Стрелок открыл огонь в местном баре, в котором находилось не менее 100 человек.