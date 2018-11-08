В Калифорнии произошла стрельба в ночном клубе, 12 погибших

Стрельба в Калифорнии / скриншот видео

В ночь на четверг, 8 ноября в баре и танцклубе в городке Таузенд-Оукс в Южной Калифорнии, в 40 милях западнее Лос-Анджелеса произошла стрельба. Стрелок открыл огонь в местном баре, в котором находилось не менее 100 человек.

Телеканал CNN сообщил, что нападение унесло жизни 12 человек, среди них был смертельно ранен 29-летний заместитель местного шерифа Рон Хелус. Точное количество раненых неизвестно, однако оно может исчисляться десятками - лишь несколько человек обратились за помощью на месте, остальные поехали получать ее в местные больницы, сообщает "Голос Америки" со ссылкой на местные и общеамериканские СМИ.

По информации полиции, стрелок сделал не менее 30 выстрелов, а также, по свидетельствам очевидцев, массово использовал самодельную взрывчатку и разбрасывал дымовые шашки. Сам нападавший был обнаружен в здании ночного клуба смертельно раненным, и скончался, не приходя в сознание; обстоятельства получения им ранения устанавливаются, одна из версий - ответный огонь полиции.

ФБР и полиция совместно работают над установлением личности преступника и его мотивов.

Смертельно раненый офицер полиции Хелус прибыл на место происшествия одним из первых и был ранен при попытке остановить нападавшего, а впоследствии скончался от ран в больнице.

"Я сказал его жене, что он погиб героически... Это ужасный инцидент. Это часть того ужаса, который происходит в нашей стране и по всему миру. Я думаю, в этом невозможно найти какую-то логику или смысл", - заявил шериф округа Вентура Джефф Дин

Президент США Дональд Трамп в четверг написал в "Твиттере", что получил "полный доклад" о случившемся. Он также высоко оценил быструю реакцию правоохранительных органов и принёс соболезнования семьям погибших.

Напомним, ранее было совершено нападение со стрельбой на синагогу в Питтсбурге; нападающий убил 11 человек и сдался полиции.