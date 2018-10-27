Идентифицирован человек, расстрелявший людей в синагоге Питтсбурга в США

Роберт Боуэрс, питтсбургский убийца / Robert Bowers/Twitter

Человек, 27 октября устроивший вооруженное нападение на синагогу в американском Питтсбурге, идентифицирован - это 48-летний гражданин США Роберт Боуэрс.

После атаки на синагогу преступник обстрелял полицейских, прибывших на место происшествия, заставив служителей порядка укрываться за машинами - при этом ранения получили четверо копов. Информация о погибших офицерах полиции пока не подтверждается, со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает CBS News.

Источники CBS News уточняют, что Боуэрс был серьезно вооружен - как минимум, предположительно автомат АК-47 и пара пистолетов. Директор общественной безопасности города Венделл Хисрич отметил, что взрывчатки у нападавшего не было.

Журналист Роберт Люсетич написал в Twitter, что человек с такими данными засветился в соцсети - так, в своей публикации он упомянул евреев и заявил, что "прикручивает оптику" и идет. На данный момент публикация недоступна.

Chilling post by #SynagogueShooter#RobertBowers



Robert Bowers @onedingo 2 hours ago

"HIAS (Hebrew Immigrant Aid Society) likes to bring invaders in that kill our people.

I can't sit by and watch my people get slaughtered.

Screw your optics, I'm going in." — Robert Lusetich (@RobertLusetich) 27 жовтня 2018 р.

Напомним, не менее восьми человек убито в результате вооруженного нападения и стрельбы в синагоне в городе Питтсбург (штат Пенсильвания), в субботу, 27 октября.