В США неизвестный расстрелял синагогу и сдался полиции - восемь человек убито

Стрельба в синагоге, Питтсбург / KDKA

Не менее восьми человек убито в результате вооруженного нападения и стрельбы в синагоне в городе Питтсбург (штат Пенсильвания), в субботу, 27 октября.

Подтверждена гибель восьми человек, но убитых может быть значительно больше, сообщает местный телеканал KDKA, передает "Лента".

Полиция прибыла на место после звонков забаррикадировавшихся в здании людей. Большинство гражданских удалось вывести.

При этом сами полицейские также попали под обстрел, двое из них были ранены. В последовавшей за этим перестрелке нападавший также получил ранение и был задержан; сообщается также о гибели двоих офицеров полиции.

#BREAKING: Suspect has surrendered. He is injured. Here is the scene just a few blocks away from the synagogue. At least 8 people killed @KDKApic.twitter.com/AwhjC3iyH4 — Meghan Schiller (@MeghanKDKA) 27 жовтня 2018 р.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на информационный портал BNS News, стрелявший мужчина был вооружен автоматом.

Отмечается, что в момент атаки в синагоге в районе Сквиррел Хилл находилось много людей. Стрелок, напавший на синагогу, выкрикивал антисемитские лозунги, в частности, фразу "Эти евреи должны умереть".

Как известно 17 октября, в Керчи в колледже произошел взрыв − взорвалась бомба, начиненная металлическими предметами.

Позже стало известно о том, что атаку совершил студент Владислав Росляков, который затем покончил с собой. В результате теракта погиб 21 человек.