Очевидец стрельбы в Керчи рассказал жуткие подробности гибели первокурсников

Артур Колесников стал очевидцем чудовищного убийства друзей / Фото: скриншот из видео

Студент политехнического колледжа Керчи, в котором один из учащихся расстрелял людей прямо в учебных аудиториях, рассказал подробности жуткого происшествия с гибелью четырех первокурсников.

Артур Колесников в комментарии ТАСС вспоминает, что четверо учащихся первого курса, которые в учебном заведении проучились всего два месяца, спасли многих ребят ценой собственной жизни.

"Ребята решили вызвать огонь на себя, чтобы он отвлекся, чтобы девочки смогли хоть как-то убежать. И сейчас, все вчетвером, погибли", – рассказал очевидец.

По словам Артура, это были совсем юные студенты, которые пришли в колледж после окончания 9 класса средней школы. Они начали бросать в убийцу камни, чтобы отвлечь его и дать возможность убежать другим ученикам, среди которых были преимущественно девочки.

Очевидец стрельбы в Керчи рассказал о четырех первокурсниках, которые героически погибли, защищая девушек от стрелка.



Видео: ТАСС/Ruptly pic.twitter.com/CIMrD57qk8 — ТАСС (@tass_agency) 18 октября 2018 г.

Напомним, 17 октября, в политехническом колледже в аннексированной Россией Керчи произошел подрыв бомбы, начиненной металлическими предметами. Согласно версии Следственного комитета РФ, студент 4-го курса этого колледжа открыл стрельбу в учебном заведении, после чего покончил с собой.

Позднее стало известно о том, что в результате стрельбы в Керченском политехническом колледже число жертв возросло до 20 человек.

Кроме того, был также опубликован список погибших в результате бойни в колледже.