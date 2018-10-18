Одно из самых кровавых нападений: западные СМИ о теракте в Керчи

Последствия теракта станут очень тяжелыми для Крыма / kerch.fm

17 октября оккупированная Керчь замерла от шока и ужаса: ничем не примечательный 18-летний парень, студент городского политехнического колледжа Владислав Росляков, вооружился ружьем и самодельными гранатами, и устроил кровавую баню в родном учебном заведении.

Кроме российских и украинских изданий на трагедию немедленно отреагровали западные СМИ, которые назвали ее "самой кровавой школьной бойней" - действительно, 21 человек погиб, включая самого стрелка, более 50 получили ранения.

The New York Times: сверхтяжелые последствия

Американское издание The New York Times отметило, что "керченский расстрел" привел к "самым многочисленным жертвам со времен теракта в Беслане в сентябре 2004 года".

Детали трагедии известны, и напоминают печально известные теракты в США: покупка оружия, стрельба во всех подряд, самоубийство - Росляков застрелился из собственного ружья. По крайней мере, так гласит официальная версия. А вот саму Керчь, как и Крым, ждут тяжелые последствия этого теракта - недоверие, паранойя, засилие силовых структур.

Süddeutsche Zeitung: Россия нервничает

События в Керчи могут привести к волнениям и конфликту на админгранице оккупированного полуострова, считает германское издание Süddeutsche Zeitung.

"Россия нервно реагирует на все события в Крыму. Москва больше всего опасается волнений среди крымских татар, которые лояльно относятся к Украине. Украина со своей стороны усилила меры безопасности на границе с аннексированным Крымом. В России уже происходили случаи бойни в школах, но никогда они не имели таких тяжелых последствий, как в Керчи",– комментирует трагедию издание.

Daily Beast: российский "Колумбайн"

Информацию о том, что 18-летний Росляков вероятно интересовался серийными убийцами и признавался, что мечтает о славе стрелка "Колумбайн" впервые продемонстрировало широкой общественности издание The Daily Beast, обнаружив ее в некоторых российских СМИ. Именно эта газета впервые ввела в обиход термин "российский Колумбайн".

Газета напоминает, что бойня в школе в Колорадо, когда двое ее вооруженных учеников – Эрик Харрис и Дилан Клиболд – застрелили 13 и ранили 23 своих соучеников, входила в пятерку самых кровавых в США.

Le Temps: слишком странно, слишком легко

Корреспондента швейцарской газеты Le Temps в Москве Эммануэля Гриншпана ошеломило другое - он просто не верил, что Росляков сумел так легко достать практически боевое оружие и научиться им пользоваться. Официальные российские органы сообщают, что студент приобрел ружье и боеприпасы в местном оружейном магазине, однако странностей в этом деле слишком много.

"Российское законодательство по контролю за оборотом оружия считается ограничительным, в отличие от Швейцарии или США, – лишь один российский гражданин из 24 (то есть 4,5 миллиона человек) обладает огнестрельным оружием. Но достаточно ли оно ограничительное в свете последних событий?" – спрашивает автор статьи, подразумевая, что кто-то помог Рослякову обойти ограничения закона.

Напомним, 17 октября, в политехническом колледже в аннексированной Россией Керчи произошел подрыв бомбы, начиненной металлическими предметами. Согласно версии Следственного комитета РФ, студент 4-го курса этого колледжа открыл стрельбу в учебном заведении, после чего покончил с собой. Интересно, что практически сразу же после суицида было поменяно фото на аватаре страницы Рослякова в соцсети "ВКонтакте". Затем правоохранители разузнали о том, что именно парень "гуглил" перед совершением теракта.

Позднее стало известно о том, что в результате стрельбы в Керченском политехническом колледже число жертв возросло до 20 человек.

Кроме того, был также опубликован список погибших в результате бойни в колледже.