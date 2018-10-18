Составлен психологический портрет "керченского стрелка" Рослякова

Владислав Росляков планировал все в одиночку, утверждают российские силовики / "ВКонтакте"

Владислав Росляков, устроивший бойню в керченском политехническом колледже, вел замкнутый образ жизни. План атаки он разрабатывал самостоятельно, никого в него не посвящая.

В результате первоначального анализа круга интересов и общения Рослякова стало известно, что он "вел затворнический образ жизни, практически ни с кем не контактировал, в каких-либо компаниях не участвовал", Интерфаксу сообщил "информированный источник".

Собеседник издания заявил, что "картина произошедшего вкупе с тем, что известно о личной жизни Рослякова в последние годы, позволяют сделать однозначный вывод о том, что массовое убийство своих земляков он разработал и осуществил в одиночестве".

Силовики предполагают, что основным фактором стали проблемы семье Рослякова - он был большую часть времени предоставлен сам себе, так как отец и мать были в разводе, первый - инвалид, а вторая - религиозная, почти все время пропадающая на работе женщина.

Читайте такжеБыло двое: выживший студент утверждает, что Росляков расстреливал колледж не в одиночкуИсточник отметил, что у Рослякова не было контактов с противоположным полом и близких друзей - что "безусловно свидетельствует об определенных отклонениях в психике".

"Изъятый компьютер Рослякова позволил установить, что года три назад он увлекся изучением стрелкового оружия, а позднее - взрывных устройств, в том числе вопроса их изготовления", - сказал собеседник агентства.

Также, отметил он, Росляков играл в "шутеры" - компьютерные игры-"стрелялки", но не более, чем другие подростки.

Напомним, 17 октября, в политехническом колледже в аннексированной Россией Керчи произошел подрыв бомбы, начиненной металлическими предметами. Согласно версии Следственного комитета РФ, студент 4-го курса этого колледжа открыл стрельбу в учебном заведении, после чего покончил с собой. Интересно, что практически сразу же после суицида было поменяно фото на аватаре страницы Рослякова в соцсети "ВКонтакте". Затем правоохранители разузнали о том, что именно парень "гуглил" перед совершением теракта.

Позднее стало известно о том, что в результате стрельбы в Керченском политехническом колледже число жертв возросло до 20 человек.

Кроме того, был также опубликован список погибших в результате бойни в колледже.