Было двое: выживший студент утверждает, что Росляков расстреливал колледж не в одиночку

Если колледж действительно расстреливали двое, то куда делся второй - загадка / Reuters

Даниил - один из студентов, которые выжили в бойне в политехническом колледже Керчи. Даниил оказался в эпицентре взрыва в столовой, однако отделался контузией. Однако он утверждает, что стрелков было двое.

"Зашел в политех и раздался громкий хлопок и взрыв был. Меня от ударной волны выкинуло, от чего я и получил контузию. Все начали бежать во внутренний двор, потому что в здании были выстрелы со второго этажа по внутреннему. По всем студентам открыли огонь, один открывал огонь по студентам, а второй, было слышно, заходил во все кабинеты, где были замдиректора и остальные, и открывал беспорядочную стрельбу", – рассказал парень, пишет Telegram-канал Mash.

Также студент заявил, что на территории корпуса нашли несколько растяжек - кто-то не пожалел времени заминировать проходы.

Впрочем, эта информация пока не подтверждается следователями - хотя бы потому, что известнен маршрут Рослякова, а на записях камер он один.

Читайте также"Керченского стрелка" проверяют на связи с "Правым сектором" и "УНА-УНСО""Четверокурсник не хотел привлекать внимание сотрудников колледжа, поэтому зашел на территорию не через главный вход — он перелез через забор. Затем пробрался в здание через запасную дверь и поднялся на второй этаж. Там парень направился прямиком в неработающий туалет (он был закрыт на ремонт). Там переоделся, достал оружие и пошел по этажам", – говорится в сообщении.

Впрочем, в корпусе находится 52 камеры - именно по ним отслеживали путь Рослякова. Поскольку записей очень много, их до сих пор отсматривают специалисты.

Напомним, 17 октября, в политехническом колледже в аннексированной Россией Керчи произошел подрыв бомбы, начиненной металлическими предметами. Согласно версии Следственного комитета РФ, студент 4-го курса этого колледжа открыл стрельбу в учебном заведении, после чего покончил с собой. Интересно, что практически сразу же после суицида было поменяно фото на аватаре страницы Рослякова в соцсети "ВКонтакте". Затем правоохранители разузнали о том, что именно парень "гуглил" перед совершением теракта.

Позднее стало известно о том, что в результате стрельбы в Керченском политехническом колледже число жертв возросло до 20 человек.

Кроме того, был также опубликован список погибших в результате бойни в колледже.