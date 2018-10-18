"Керченского стрелка" проверяют на связи с "Правым сектором" и "УНА-УНСО"

Росляков уже через месяц после совершеннолетия вооружился буквально до зубов / 112

Следователи усиленно проверяют студента Владислава Рослякова, который расстрелял людей в Керченском политехническом колледже, на связь с украинскими националистическими организациями "Правый сектор" и "УНА-УНСО". Однако на данный момент никаких конкретных подтверждений его причастности к этим организациям нет.

"Это мог быть и конфликт с другими учениками или учителями", - сообщает "Коммерсантъ". со ссылкой на собственный источник.

Скорее всего, Росляков планировал нападение не один месяц - в августе ему только исполнилось 18 лет, а уже в сентябре после прохождения врачей он получил лицензию на охотничье оружие.

В местном оружейном магазине "Сокол" студент за 30 тысяч рублей приобрел шестизарядный гражданский дробовик "Бекас" 12-го калибра и 250 патронов. Откуда он взял деньги на приобретение - пока не до конца понятно, впрочем, для России это не такая уже и внушительная сумма.

Часть боеприпасов Росляков истратил, тренируясь в керченском стрелковом клубе - другие же пошли на снаряжение самодельных гранат. Тем не менее, в начале стрельбы у него было порядка полуторасот патронов.

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Напомним, 17 октября, в политехническом колледже в аннексированной Россией Керчи произошел подрыв бомбы, начиненной металлическими предметами. Согласно версии Следственного комитета РФ, студент 4-го курса этого колледжа открыл стрельбу в учебном заведении, после чего покончил с собой. Интересно, что практически сразу же после суицида было поменяно фото на аватаре страницы Рослякова в соцсети "ВКонтакте". Затем правоохранители разузнали о том, что именно парень "гуглил" перед совершением теракта.

Позднее стало известно о том, что в результате стрельбы в Керченском политехническом колледже число жертв возросло до 20 человек.

Кроме того, был также опубликован список погибших в результате бойни в колледже.