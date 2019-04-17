"Нарушение сознания": известный российский писатель попал в больницу

Быкова госпитализировали, и он находился в реанимации, сообщил главред Эха Москвы.
Российского писателя 51-летнего Дмитрия Быкова во вторник днем, 16 апреля, в городе Уфа (столица Республики Башкортостан, входит в состав РФ) доставили в больницу с борта самолета в тяжелом состоянии.
У Быкова было нарушение сознания, сообщил и.о. министра здравоохранения Башкортостана Максим Забелин, пишет ТАСС.
По словам чиновника, у литератора подозревали острое нарушение мозгового кровообращения.
"…Выполняется полный объем диагностических исследований. На сегодняшний момент состояние остается стабильно тяжелым, лечение продолжается в соответствии со стандартами и порядками оказания медицинской помощи", — отметил Забелин.
Также и.о. министра говорил, что у Быкова подозревали инсульт, но диагноз не был подтвержден. Главред радиостанции Эхо Москвы Алексей Венедиктов рассказал, что говорил с Забелиным насчет состояния писателя.
"…никакого инсульта нет, как некоторые пишут. Дима в реанимационной палате, состояние тяжелое, но, как говорят врачи, стабильное", — сказал он.
Напомним, 16 апреля была запланирована лекция Дмитрия Быкова, но ее отменили.
Быков родился в Москве 20 декабря 1967 года, сотрудничал с рядом известных российских изданий, его считают автором нового литературного жанра — рифмованная проза.
Самые известные романы писателя — Орфография, ЖД, Эвакуатор, Остромов, или Ученик чародея, Списанные, Сигналы, Икс, Борис Пастернак.